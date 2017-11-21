節約用水，明德水庫蓄水量創24年新低！（記者蔡政珉攝）

2017-11-21 20:27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣明德水庫是苗栗縣主要供給農業用水的水庫，佔水庫用水量七成。不過，目前明德水庫蓄水率不到三成，僅有兩成八，較往少了一半，蓄水率三百五十萬噸也創下二十四年來新低，幸好目前二期稻作已經收割，主要供應民生及工業用水，水利會預估，目前僅能再撐一百多天。至於水情還算平穩的永和山則估計至少還可供應一百五十天、鯉魚潭水庫能供應四到五個月。

苗栗縣農田水利會總幹事李秉焜指出，目前明德水庫蓄水量只有三百五十萬噸，創下新低記錄，所幸目前二期稻作已經收割，水利會可以先停止供給灌溉用水，目前每天主要供給農業與民生用水共三萬噸。不過，接下來將面臨的是明年春耕用水問題，也讓人頭痛。

李秉焜表示，由於水情狀況不佳，目前水利會也上緊發條，觀察水情，年底水利署與農委會也可能與水利會討論明年春耕用水狀況。而目前明德水庫的水位剛好五十三公尺。

李秉焜說，依明德水庫有效蓄水量可達一千兩百四十四萬噸，最大可能供水位為六十一公尺。至於往年同期狀況，大概還能維持五至六成的蓄水率，不過今年水情嚴峻，不到往年同期的一半蓄水率。

主要提供公共用水的永和山水庫目前蓄水量仍有六成五，目前水量一千九百四十九萬噸較往年同期少了約兩百多萬噸，自來水公司第三區管理處副處長謝張浩說，目前每天供應用水量十七萬七千噸，其中支援新竹市五萬噸，若水情仍不佳，可能減供支援新竹用水。謝張浩也呼籲，民眾應節約用水，珍惜水資源。

至於主要供給大台中地區用水的鯉魚潭水庫，目前水情狀況仍平穩，最高蓄水量一億一千五百萬噸，目前蓄水量約七成八，水位兩百九十四公尺。不過 經濟部水利署中區水資源局鯉魚潭水庫管理中心仍控管用水，每天提供給自來水公司鯉魚潭淨水場用水從往年同期的七十至八十萬噸降到六十三萬噸，十二月會再降低至六十萬噸。