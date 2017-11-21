輔英推出腸道菌相檢測套組 強調精準檢測免出門

2017-11-21 20:20

〔記者洪臣宏／高雄報導〕輔英科大今天發表Colon Heal 腸道菌相檢測套組，校長顧志遠表示，輔英從預防醫學出發，提出腸道改善方略，為全國科技大學中第一個精準醫療商品，不用出門可以精準檢測。

大腸癌成為國人好發癌症榜首，輔英科大老化及疾病預防研究中心（老研中心）暨附設醫院生醫檢測中心，聯合發表腸道菌相檢測套組，衛生局主任秘書王小星、副校長張可立、附設醫院副院長袁本治等人參與。

顧志遠指出，國人飲食習慣改變，腸胃健康受到嚴峻考驗，便秘困擾如影隨形，如廁用力過當，中風或心肌梗塞時有所聞。腸道菌相檢測套組是運用最新次世代定序技術，及大數據分析，一次性、非侵入方式，檢測腸道內所有腸道菌相微生物種類及數量。

老研中心主任葉耀宗表示，目前腸道雖有糞便潛血及大腸鏡檢查，但潛血檢查易受干擾，大腸鏡是侵入檢查，有一定風險，該套組讓民眾居家採樣，再寄回專責機構進行分析，找出潛在風險及菌相好壞比例，再建議搭配老研中心技轉的通用型益生菌配方，達到改善或預防目標。

他強調，一般一個培養基只能檢測出一種細菌，但該產品可一次檢測出3、400種好壞菌，可對應到罹患癌症、高血壓、阿茲海默症、糖尿病等疾病，曾對500個個案進行檢測，準確率達9成以上。