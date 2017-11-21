新北歡樂耶誕城主燈試映 光雕秀規模破歷年紀錄

新北市歡樂耶誕城今晚主燈試映，打造震撼的360度環景影音視覺體驗，光雕秀投影範圍及規模突破歷年紀錄。（記者賴筱桐攝）

2017-11-21 20:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市歡樂耶誕城將於本週六開城，今年市府與締造金氏世界紀錄的新加坡頂尖投影團隊合作，打造比往年更細膩精緻的光雕秀，今晚主燈試映，運用48台高規格投影機與智能移動投影機，打造震撼的360度環景影音視覺體驗，規模突破歷年紀錄，吸引民眾一睹為快，紛紛拿起手機拍照打卡。

觀光旅遊局長陳國君表示，今年耶誕主燈秀運用48台高規格投影機，除投影在市府大樓及竹筍地標外，並採用智能移動投影機，將光雕秀擴大延伸至板橋車站，投影範圍達8794平方公尺，相當於21個籃球場大，打造震撼的360度環景影音視覺體驗。

陳國君指出，為確保光雕秀達最佳聲光效果，投影團隊半年前展開動畫設計、丈量大樓、校正角度等各項籌備工作，今年為了讓投影效果更立體，利用多種光學錯覺技術及演算繪製技術，創造3D視覺幻象，而每個動畫角色皆透過細膩的3D建模，讓故事更具生命力。

此外，今年在安裝投影機的貨櫃內增設通風設計，解決長達一個多月活動的投影機散熱問題，維護品質穩定，並有效克服市府大樓玻璃帷幕及周邊大樓燈光造景帶來的光害干擾。今晚試映時，投射出更勝往年的細緻度與亮度，現場民眾驚呼連連，讚嘆聲四起。

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