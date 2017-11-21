高雄農村再生2.0 成果發表辦桌太「澎湃」

結合各農村社區食材製作的茶點，令人食指大動。（記者蘇福男攝）

2017-11-21 19:40

〔記者蘇福男／高雄報導〕農村再生2.0，高雄跨域規劃出「山澗泉樂」、「綠鑽石項鍊」和「惡地雙8」3條主題軸線，發展農漁村深度旅遊，主辦單位成功大學都市計劃系今天下午在旗山糖廠發表成果，並以各社區食材製作茶點「辦桌」，令人食指大動。

成大都計系助理教授張秀慈表示，水土保持局台南分局為推動農村再生2.0政策，以跨域與區域亮點為重點推展，跳脫以往單一社區的經營模式。

為推動跨域的發展，規劃出3條主題軸線，分別是以「湧泉及水圳文化」為核心價值的「山澗泉樂」軸線，以「循環經濟」為主的「綠鑽石項鍊」軸線及以「惡地地形地質」為主的「惡地雙8」軸線，而串聯區域亮點的推展方式之一，就是發展農村的深度旅遊。

成大都計系今年結合大樹、旗山等社區舉辦踩線團，帶領民眾到農村深度旅遊，體驗在地豐富人文、產業特色，成果發表會除播放活動紀錄片，同時安排幸福果食創辦人廖誌汶、寶來人文協會呂月如、透南風工作室余嘉榮等人，分享產地餐桌、手感體驗和菁寮老街尋訪的實務經驗。

現場同時端出旗山區南勝社區荔枝香腸、南新社區香蕉包和香蕉醋、中寮社區肉桂捲和桂圓薑糖磅蛋糕、大樹區興田社區紹興酒釀蛋、豆腐乳海綿蛋糕，和旗山香蕉、燕巢金山芭樂等在地食材，另類的農村口味辦桌，令人食指大動。

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