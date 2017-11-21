慶富欠薪勞資協調破局 7月就沒提撥勞健保費用

2017-11-21 19:20

〔記者洪臣宏／高雄報導〕慶富造船欠薪案今天下午勞資調解，勞工抱怨慶富不僅欠薪，且從7月就沒有提撥勞健保費用，勞工表達對前途感到茫然，慶富資方代表表達公司資金困難，無法支付薪資，協調破局，勞工局表示將加重裁罰。

慶富登記在高雄軟體園區，本由經濟部加工區管轄，但因慶富造船廠設在旗津，該廠有77員工申請調解，因而高雄軟體園區員工也參加這場勞資調解。

調解會議不對外開放，勞工進入會場時相當低調，有員工受訪時說，在慶富待了很多年，從來沒有欠薪過，但從10月起被欠薪，還有同事剛生小孩，很多人還不知道未來下一步。

勞工不僅要求慶富給足積欠薪資，也提及從7月起就沒有提撥勞健保費用，資方表示，會將勞方訴求要帶回研議，但也表明了公司資金困難，已經無法給付工資，調解未成立。

勞工局主秘皮忠謀說，慶富積欠8、9月薪資，10月6日已開罰30萬元，若持續拖欠薪資，將再度依法開罰。慶富再度未給付勞工10月工資，勞工局將加重裁罰60萬元。

皮忠謀說，勞健保費和勞退金的提撥是雇主責任，將查明慶富提撥狀況，協助勞工爭取失業救濟補助，不會損失勞工權益。

勞工局指出，慶富案有96位勞工申請調解，其中15位先前已調解不成立在案，其餘81位有9位主張給付10月工資及終止勞動契約；72人主張10月欠薪，是否終止契約仍保持觀望。