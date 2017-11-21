有溝的木瓜成熟最好吃 苦瓜、木瓜入菜要辦桌！

南州地區農會推廣木瓜、苦瓜入菜，週日配合大廟拜亭落成要辦桌。（記者陳彥廷攝）

2017-11-21 20:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕辦桌被嫌不衛生，這邊大廟拜亭落成吃給你看！屏東縣是國內苦瓜及木瓜的重要產地，其中南州、新埤的苦瓜，擺脫年初「尖尾」災情，將進入盛產期，南州地區農會為推廣優質苦瓜和木瓜，別出心裁將雙瓜入菜，本週日由總鋪師吳東永打造「雙瓜」桌菜供認桌，配合鄉內大廟溪州代天府拜亭落成，熱鬧可期。

前所未有的雙瓜料理端上檯面！屏東縣共種有近千公頃木瓜和600公頃苦瓜，都是全台最多，其中南州地區農會木瓜就佔300公頃、苦瓜則達60公頃，是縣內集中的產地，本週末該農會將邀請全縣「瓜農」帶來產品，由農委會及台北農產運銷公司來評鑑「雙瓜」，還有大廚以「雙瓜」為主軸，作為辦桌菜色。

攤開雙瓜饗宴菜單，從白玉戀石斑、白玉天婦羅、白玉鮭魚飯、木瓜奶酪、醬燒白玉蹄膀、干貝白玉封、雙拼白玉八寶丸、萬壽果味噌海鮮鍋到木瓜雞肉捲，光想像就令人十指大動，而這就是週日該農會要辦得喜宴，所有菜色都有木瓜及苦瓜成為主菜或點綴。

該農會總幹事黃俐甄指出，木瓜得有「溝」才是成熟的象徵，並評鑑口感果皮，單粒約8到9百克、甜度達15以上最為優良，加上含多種氨基酸及維他命c，有「萬壽果」之稱；而現在的苦瓜經過改良，不但不苦還有甘醇感覺，年初因天氣有「尖尾」難結果現象，不過年尾產季現盛產，又白又大的苦瓜得要外觀及色澤均勻、整齊，才能獲評審青睞，希望舉辦「雙瓜節」，推廣國內優質產品，增加瓜農產銷，還打造新菜色，未來雙瓜入菜的應用方式更多。

總鋪師吳東永表示，這是他首次嘗試將木瓜、苦瓜入菜，其中將木瓜挖空並放入奶酪的木瓜奶酪十分特殊，而苦瓜封脫離以往豬肉為主的菜色，反而是將蝦子等加入苦瓜封，口味獨特又好吃，而木瓜雞肉捲則是清爽帶有酸甜滋味。

南州地區農會指出，每桌6000元的雙瓜餐非常特殊，現在已被認走約70桌，有意願的民眾歡迎撥打088642111前來預訂嘗鮮，品嘗不曾想像過的「雙瓜料理」。各種口味也歡迎有心推廣的居民向農會認購。