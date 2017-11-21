醫訊》照顧高危險新生兒 林其和獲台灣醫療典範獎

2017-11-21 20:01

〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫院小兒部新生兒科主任林其和教授以其在兒科及醫學教育上貢獻，榮獲今年中華民國醫師公會全聯會「台灣醫療典範獎」。林其和是成醫兒科部第一任主任，規劃與建立成醫小兒部醫療服務與教學系統，建立起台灣南區新生兒轉介醫療網服務，照顧高危險新生兒，並成為早產兒基金會認定南區唯一的早產兒醫訓中心。

林其和也參與創立台灣新生兒科醫學會，並擔任醫學會第一、二任秘書長及第十一、十二任理事長，任內出版早產兒營養照顧建議手冊，提供早產兒醫療照顧的參考，一年內出版兩刷，相當受歡迎。

在台灣新生兒科醫學會理事長任內，林其和參考國際知名的墨蒙特-牛津新生兒資料庫（Vermont-Oxford Network），聯合18家新生兒科醫學中心建立起台灣新生兒醫療網絡（Taiwan Neonatal Network），收集與比較各院醫療照顧結果。這一耗時與需要各醫院投入的工程，整合台灣新生兒醫療資源、各院相互學習，共同參與品質提升計畫，提升新生兒醫療成果與國際接軌。

在96到101學年度出任成大醫學院院長期間，林其和擔任新制醫學系課程改革小組召集人，完成全國新制醫學系課程改革，於102年正式運作，新制醫學生目前已進入5年級實習，同時帶動成大醫學院課程改革，募款興建「國鼎臨床技能中心」訓練醫護臨床技能，且建立新課程「學醫之道」，目前已推廣到台灣大多數醫學院。