醫病》拿杯水竟骨折 醫師：骨髓瘤患者常不自知

2017-11-21 19:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕只是拿個水杯，年邁阿嬤的手竟也骨折！醫師提醒，有7成多的骨髓瘤患者都是因骨折或骨痛就醫才發現，常常拖延了不少時間。

台大醫院血液腫瘤科醫師黃聖懿說，多發性骨髓瘤是種血液癌症，會分布在全身上下；根據統計，多發性骨髓瘤每年新增超過500名患者，好發在60歲到70歲的老年人，且男多於女。

多發性骨隨瘤的症狀常見的有4類，包括骨折、蛋白尿、貧血、高血鈣，若是沒有及時發現，都可能會影響後續的治療。

癌細胞破壞穿孔 骨質恐疏鬆像油條

黃聖懿說，患者的骨頭會被癌細胞破壞穿孔，骨質可能疏鬆像酥脆油條，稍碰撞就易斷，他的一名病例就是七旬阿嬤手拿起水杯，手骨竟斷成三截，就醫才驚覺罹病。

台中榮民總醫院血液腫瘤科醫師滕傑林也提到，曾有名70歲多發性骨髓瘤患者，起初誤以為腰酸背痛是老人常見的症狀，某天起床突然雙腿無力，結果竟下半身癱瘓，緊急送急診後發現骨頭滿滿的「破洞」像被蟲蛀，患者雖透過治療獲得控制，但長期臥床感染肺炎。

滕傑林說，臨床常有不少延誤就診的案例，呼籲及早治療才不致喪失生活功能；除了骨痛骨折，其它骨髓瘤亂者常見症狀包括小便多泡沫、貧血頭暈，或有高血鈣症狀如口渴、多尿、體重減輕、意識混淆等。