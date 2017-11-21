台南有購讚！「台南金讚．百家好店」出爐

2017-11-21 19:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年「台南金讚．百家好店」徵選活動，從322間店家中，分為餐飲、食品、時尚文創及一般商業4大類別，共選拔出49家「金讚百家好店」及101家「百家好店」，成為台南優質商品最佳代言。

今天頒獎典禮，在台南生活美學館舉行，由代理市長李孟諺頒發獎牌，場外並有20間入選店家展示，讓參觀民眾認識台南在地優質商品。值得一提的是，今年國慶晚會招待外賓的珍珠奶茶，是由今年獲選百家好店的台南翰林茶館製作，可謂「台南之光」。

今年入選的台南百家好店不乏地方特色產業代表，例如新化綠鑽石故鄉、將軍地利小食、後壁無米樂米食館、原創台灣娃娃「詩涵」、特色觀光工廠等，也包括新營運的旅店，如和逸飯店台南西門館、南方家屋旅店等。

李孟諺表示，台南是文化古都和美食城市，觀光產業蓬勃發展，並沒有受到陸客減少而減緩，不論平假日，各飯店、商旅、民宿訂房率居高不下，每年來台南住宿旅客，從合併之初一年250萬人次，到去年成長為310萬人次，今年更上看320萬人次，透過「台南金讚．百家好店」徵選活動，提供民眾購選高水準的優質商品。

經發局長殷世熙表示，台南是全國唯一舉辦地方性百家好店的城市，徵選活動從100年舉辦至今7年，共有2153家參與徵選，累計選拔出730家百家好店與226家金讚百家好店，而且邀請獲選店家參與台南購物節，並輔導至外縣市參展行銷，近3年創造千萬商機，成果豐碩。

經發局表示，從百家好店升級金讚好店，是商家整體質感向上增值的過程，百家好店若想晉級為金讚好店，必須提升更高格局，例如設置中英文雙語標示、增加員工的外語能力，今年入選的好店名單就有14家獲得106年英語友善標章的認證。入選店家除了列入行銷手冊外，也會推出「買一送一」優惠，活動至今年年底，將發送6000張紙本優惠劵吸引民眾到店家消費，促進買氣。