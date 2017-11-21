Homebox桃園店勞資爭議調解破裂 員工：將擴大抗爭

2017-11-21 18:58

［記者黃美珠／竹縣報導］Homebox桃園店計畫年底關門，該店20名將被資遣的員工不滿常年沒調薪、也沒加班費，辛酸賣命卻將沒工作，繼上週新竹縣政府強制協商無果後，他們透過所屬的普來利（股）公司企業工會申請今天調解，爭取更優渥資遣條件等，並陳情讓社會看見他們的苦，只是資方不為所動，他們將改循訴訟和擴大抗爭雙管並用爭取權益。

普來利（股）公司行銷部經理黃愛龍否認工時過長、常年沒有調薪、沒給加班費的說法，對於協商破裂感到遺憾，但也強調該公司一切會依照勞基法行事，希望大家秉持理性面對。

黃愛龍說，該公司今年6月是因應開店時間調整而調整工時，過去上班8小時給1小時休息，現在排班12小時但有2小時是休息時間，這是經過勞檢、且員工同意才實施的，不同意的員工則依照過去的方式排班。

至於調薪的部份，受到大環境衝擊確實凍薪很久，但這是所有量販業的共同現象，另外該公司加薪制度看個人的績效表現，也有人1年連加2次薪的。

這場調解會在今天下午於新竹縣政府勞工處舉行，前述勞工千里迢迢從桃園市來到新竹縣，只因必須配合法令，遷就公司的登記所在，這讓到場聲援的桃園市產業總工會秘書吳嘉浤忍不住抨擊，要求政府重視這個，不利那些遍及全台分公司的零售業勞工就近爭取權益的問題。

任職Homebox桃園店快5年的高先生說，他們基層服務人員除了試用3個月滿、升任正式員工時有加薪500元，之後就沒再調薪過。

已經是管理幹部的徐小姐說，她11年來只有因應職務的調整，受職務「加給」而有被調薪3次，但是本薪根本沒變。工時方面，過去公司採行7休2的方式，大家每天上班8小時，今年6月以後因應人事減少變成做4休3，所以每人每天上班12小時，卻沒有加班費可領。

該企業工會理事長彭宏達說，Homebox全台目前有5家店面，從業人員近百人，去年還有至少400萬的盈餘。這些長期在桃園店工作的勞工，平均年資多5年以上，領著不到3萬元的薪水，忍受常年未調薪，年終1年比1年少的狀況，卻始終咬著牙陪公司走過零售業的輝煌與寒冬，有人還因長期站立罹患腳底筋膜炎。

他們要求公司念在前述苦勞，能給比勞基法還優一些的資遣條件，且每人加發10萬元慰問金。

不過這場協商再度破裂，彭宏達說資方的態度仍很堅持，他們也決定放棄調解，未來將透過訴訟和配合工會擴大抗爭方式，捍衛自己的權益。