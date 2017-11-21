總統科學獎頒獎 三得獎者謙虛不居功

P-171121-92157-M-006總統科學獎，三位得獎者王惠鈞（右二）、余振華（左一）、陳建德（右一）。（記者羅沛德攝）

2017-11-21 18:54

〔記者吳柏緯／台北報導〕兩年一度的總統科學獎今天舉行頒獎典禮，3位得獎人中研院院士陳建德、中研院院士王惠鈞及與台積電副總經理余振華，赴總統府接受總統蔡英文表揚。3人均謙虛地表示，能夠獲獎是團隊共同的成就與榮耀。

今年總統科學獎分別由國家同步輻射研究中心特聘研究員陳建德、中研院院士王惠鈞，以及台積電副總經理余振華獲得。

埋首同步輻射領域研究超過30年的陳建德表示，這個獎不單是個人的榮耀，也是對台灣同步輻射的研究領域也是一大肯定；證明大家都是在做對的事，而且這些努力一定會被看到。希望這次的獲獎能鼓舞再這個領域的年輕研究人員。

他進一步指出，同步輻射中心內的台灣光子源設施，目前已建置了7條的光束線實驗站，未來還要擴建到25條，希望完善的研究環境能夠幫助台灣的年輕研究人員與世界競爭，並繼續在研究的這條路上走下去。

王惠鈞長期投入生物醫學的研究領域。他表示這個獎是對於他過去幾十年投身學術研究與對社會貢獻的肯定，是一個莫大的榮譽。但若沒有優秀的同事、學生一起協助，許多研究是做不出來的，這個獎也是大家一起努力得來的。

談到台灣生技產業的前景，王惠鈞表示，現在政府堆動許多政策支持生技產業，前景大有可為，判在這個領域耕耘的研究者，一定要有信心。

余振華則表示，能夠得到這個獎是全體台積電人共同努力得來的，他僅是代表台積電來領獎。他進一步分析，往後半導體產業需相輔相成，而台積電也會持續探詢與廠商合作的機會，希望能和這些廠商一起進步。

總統科學獎從民國90年開始舉辦，每兩年頒發一次，是我國最高榮譽的科學研究獎項，獎勵數理科學、生命科學、社會科學及應用科學領域，在國際學術研究上具創新性且貢獻卓著的學者，尤以對台灣社會有重大貢獻的基礎學術研究人才為優先獎勵對象。