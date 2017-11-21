薛平貴與王寶釧 首部35釐米膠片台語電影修復重新上映

《薛平貴與王寶釧》為台灣第一部台語電影片。（記者蔡淑媛翻攝）

2017-11-21 18:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣首部35釐米膠片台語電影《薛平貴與王寶釧》在1956年上映，揭開台語片盛況序幕，當年非常賣座，還分成3集，不到一個月時間創下150萬元票房；該片在台中開拍，現在重新修復，本周未將露天放映，當年佈景畫師侯壽峰也被列為國內唯一登錄為「戲台佈景彩繪」傳統藝術保存者，今天與新聞局、北區錦平里邀請民眾觀影回味。

電影《薛平貴與王寶釧》距今超過一甲子，由台中的華興電影製片廠製作，在台中舊中山堂、后里馬場等地拍攝，由當時紅極一時明星劉梅英、吳碧玉主演，上映後非常賣座分為3集上映，開啟台語片盛況。

布景彩繪大師侯壽峰年過八旬，當時還是助手學徒，擔任該部電影佈景彩繪，由師傅黃良雄負責設計，交由他與多位助手繪畫，侯壽峰從1至3集全程參與，他說，要研讀劇本，考究眾多歷史資料，再設計符合劇情的畫作繪製，佈景長、寬有10多公尺，工程浩大，該部電影佈景共10多幅，耗時半年，場景轉換豐富。

侯壽豐說，電影在舊中山堂搭景，一幕「王寶釧拋繡球」的佈景近20公尺，全採手工彩繪，繡樓畫那時已融入現在最夯的3D立體畫，演員能登高演戲，猶如登上真的樓房，非常逼真，力求真善美。

放映主辦單位台中市北區錦平里長游金隆指出，台語片時代至1970年代因電視開機沒落，全台共出品兩千多部，但留存下來僅約兩百部，《薛平貴與王寶釧》佚失，直至2013年才在苗栗發現完整3集的拷貝版。

加入修復行列的侯壽峰說，該片發現時嚴重斷片、跳片和褪色，經過國立台南藝術大學修復並重新客語配音和配唱，經典影片才能重新上映。

《薛平貴與王寶釧》將於本月25日晚間7時於北區太平國小免費放映，詳情請電04-22257766。

傳統藝術保存者佈景彩繪師侯壽豐（左2）與放映當地錦平里長游金隆（左3）與新聞局副局長吳超男（左4）邀請民眾觀影共襄盛舉。（記者蔡淑媛攝）

《薛平貴與王寶釧》為台灣第一部台語電影片，當時佈景已經３D立體畫。（記者蔡淑媛翻攝）