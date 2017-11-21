基隆生育補助2萬 議員：補助10萬元都還太少

基隆市獎勵生育每胎補助2萬元，但市議員多半認為不夠，喊要再加碼。（記者林欣漢攝）

2017-11-21 18:43

〔記者林欣漢／基隆報導〕少子化趨勢，基隆市獎勵生育每胎補助2萬元，明年編列5200多萬元預算，但市議員多半認為不夠，喊要再加碼、並增編育兒津貼，以提高市民生育意願；議員張芳麗、何淑萍說，相信重賞之下，基隆人口突破50萬人指日可待。

民政處長王榆森表示，生育獎勵金各縣市價碼不一，但全國都出現趨緩現象，他認為，一次性的獎勵，一國多制有待檢討，也有向中央反映，長遠沒有顯著效果，將跨局處協調，搭配其他津貼、零歲教育、托育補助等相關配套，建構基隆完整的人口政策。

市議會今天審查民政處明年度預算，明年將編列5200多萬元鼓勵生育，每胎補助2萬元，大多數議員都認為，在少子化影響下，不是補貼2萬元就可以要年輕人生孩子，不但不夠還要加碼。

張芳麗說，懷胎10月、生產坐月子，從零歲起胎教，補助10萬元都還太少，如果補助20萬元還有點誘因，基隆人口很快就能突破50萬人。

何淑萍也說，1個小孩生下來到長大，至少花掉1輛瑪莎拉蒂跑車的錢，除了獎勵生育，也要有配套完整的育兒政策，例如，台北市補助幼兒上私立幼兒園，這才是實質的，2萬元光奶粉、尿布用2個月都不夠。

議員陳東財、洪森永說，市府可向中央建議視縣市財政編列，比照老人年金全國統一發放，就不會有很多市民住在基隆，戶口卻寄籍在台北、桃園，領較佳的補助。

王榆森指出，統計基隆近年新生兒出生數，每年在2000到2500人不等，雖然人口有成長，但在全國排名還是不及其他縣市，市府努力撮合佳偶來刺激人口成長，去年第一次舉辦的未婚聯誼，牽成11對新人，活動辦得成功，接獲不少家長反映要增加更多名額。