考研究所、當幼保員 他患罕病馬凡氏症：不想被同情

潘勁松說，當初因為喜歡的女同學才接觸布袋戲，後來卻成為一生志業。（記者邱灝唐攝）

2017-11-21 19:53

〔記者邱灝唐／台南報導〕28歲潘勁松是名罕見疾病患者，心臟和眼睛系統容易病變，左眼在高中時全盲，右眼視力今年只剩0.01，不過他不想被外界投以同情，堅持用筆試進入研究所，未來更希望成為布袋戲編劇，發揚傳統文化。

潘勁松罹患馬凡氏症候群，身高達210公分，人高馬大，但除了心臟和眼睛系統天生容易病變，高中更因視網膜剝離而左眼全盲，後天也深受糖尿病、高血壓等疾病所苦，但他突破身體障礙，憑藉單眼視力考上彰師大台灣文學研究所，未來也希望成為布袋戲編劇；他說，當初因喜歡的女同學才接觸，沒想到成為一生志業。值得一提的是，由於不想被外人同情或「說話」，他當年拋棄用身障身分，考試入學進入研究所。

潘勁松除了努力經營人生之外，也有一個樂觀的心，在安親班擔任課後輔導時，孩子們好奇「眼睛看不到是什麼樣子」；他用肥皂泡來比喻，「一顆顆漂浮在眼前，世界是朦朦朧朧的影像」，把正能量當成最佳良藥，不過，病變仍無情地來臨。他的右眼在今年2月因黃斑部長了增生膜，手術後視力只剩0.01。對此，他說這次只有低落5、6天，「畢竟難過如果可以當飯吃，那麼世界就不會有飢荒。」

因此，潘勁松更積極參加伊甸基金會視障生活重建的服務，也為了明年的公益路跑，每周一從新營搭車到成功大學進行體能訓練；儘管被醫生禁止過度激烈運動，他仍說：「不能跑就用走的，有這麼多人的陪伴，總該為自己為身障朋友留下不凡的記錄。」

伊甸基金會表示，第二屆台南市議長盃公益路跑，將於明年1月21日在鹿耳門天后宮起跑，賽程分為21、10及5公里，期待能號召各地跑友加入傳愛的行列，報名將於12月3日截止，讓眼前一片黑暗的視障朋友也能看見希望曙光。