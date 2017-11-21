中客團雙駕駛12月上路 業者怨：全台鬧「司機荒」

2017-11-21 17:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕觀光局要求自12月起，接待7天以上中客團行程需具備雙駕駛，引起旅行業者強烈反彈。台北市旅行商業同業公會今召開記者會，直批觀光局為難業者，自中客大減，多數遊覽車司機都已轉行開公車、客運，導致全台遊覽車鬧「司機荒」，估超過5000位司機缺口，如何找到人來替補？

觀光局表示，新規上路後將持續檢討業界人力困境，加上一例一休即將修法，未來將再配合勞基法新制持續調整，因此規定上路後會先行政輔導，不會開罰。

台北市旅行商業同業公會理事長吳志健表示，以往中客團一位司機平均1個月接3團就可滿足基本收入，中客大減後，有1000多位駕駛轉行當公車司機，或者改接國旅團或東南亞團，司機根本不夠用，目前台北市和新北市遊覽車公司的現況是「車比司機多」，每家遊覽車公司平均缺少2到3位司機，估缺少1000位司機，等於全國就少5000多位司機。

吳志健指出，中客團主要以八天七夜為主，若7天以上就要換司機，遊覽車駕駛也會擔心旅行社為不換司機，將8天7夜行程濃縮成7天6夜，反而造成駕駛過勞。吳志健也指出，新規定也會導致旅行業者成本上升，若以8天行程就會多出2天車資，估每名旅客團費將增加1000元。

台北市旅行商業同業公會副理事長柯牧洲也指出，該規定根本是為難業者，對主管機關來說也增加責任和義務；公路總局已表示，台灣還沒有要求替換雙駕駛的法規，且根據公路法規定，若遊覽車漆上兩位駕駛名稱，將依法處9000到9萬元的罰緩，建議政府等到一例一休修正後再來執行。

觀光局業務組專門委員湯文琦表示，目前僅針對中客團做規範，業者所提的應該是整體旅遊業的駕駛缺口，中客市場影響應不至於這麼嚴重；她也表示，新規上路後會有宣導期，部會對業者開罰，待一例一休新制上路，會再配合檢視。