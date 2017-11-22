筍干加這味 變身時尚開胃菜

2017-11-22 08:30

〔記者張嘉渝／台北報導〕筍干是清粥小菜固定班底，但吃來吃去就是那一味，若將筍干做成創意料理，不僅能賦予筍干新意，還能成為餐桌上吸睛佳餚！

筍干是將整個筍子曬乾，再切成長條狀，並用紅油調味而成，口感滑順。美食部落客Camay表示，要讓筍干吃起來不一樣，重點就在於「蒜頭」，只要加入蒜頭調味，就可讓料理整體風味更有層次，而且更開胃！

Camay這次示範的開胃菜「筍干魚片」，即是利用筍干、蒜頭、搭配小黃瓜、番茄等，讓魚片吃起來更清爽，再搭配簡單的餐具更可為這道「筍干魚片」增添精緻度。

筍干魚片（2份）

食材： 約4×6cm鯛魚片2片、沙拉油少許、小黃瓜1條、小番茄半顆、筍干2條、蒜頭1顆

調味料： 胡椒鹽少許

※本次示範食材可於菜市場、量販店、超市、日本料理店等購得。

1. 將胡椒鹽撒在鯛魚片上、塗抹均勻。以小火起一熱油鍋，放入鯛魚片煎至雙面魚肉肉色變白且表面呈金黃色，將其盛於湯匙上。

TIPS：亦可用石斑魚片、鮭魚片、虱目魚片等肉質較不易散掉的魚取代鯛魚片。

2. 將小黃瓜削皮後，接著削出約10cm長的小黃瓜薄片2片，捲成波浪狀，各裝飾於鯛魚片右側。

3. 小番茄切4等分，取其中2等分交叉擺於鯛魚片的左側。

4. 將筍干、蒜頭一起切成碎末狀拌勻，再置於鯛魚片上即完成。

TIPS：此道料理適合當開胃菜。筍干與蒜頭可讓整體風味更富有層次。