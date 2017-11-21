初英山下採芋頭 農村媽媽力推農產業6級化

2017-11-21 18:19

［記者王峻祺／花蓮報導］位在台灣小百岳「初英山」下的花蓮吉安鄉南華村，有著來自木瓜溪的純淨水源，盛產全台著名「吉安芋頭」，在地農村媽媽為傳遞地產地消概念，成立「南華村農村再生俱樂部」，並結合客家飲食及馬術課程，邀民眾體驗農耕文化，力推農產業6級化發展。

花蓮吉安名列全台4大芋頭產區之一，芋頭種植面積約173公頃，年總產量可達3萬噸，入秋後因正值芋頭盛產季節，南華社區的媽媽們，將芋頭結合當地客家飲食文化，推出客家芋粿巧、芋頭稀飯等料理，與民眾走入田間、廚房，探索南華芋頭好吃的秘密。

花蓮區農業改良場表示，南華特產吉安3寶分別是芋頭、韭菜及龍鬚菜，農友為方便訪客體驗採收，還特意留下一方友善耕作的芋頭田，讓民眾能夠親自下田挑選已栽種1年、累積大量澱粉的碩大芋頭。

初英山文化交流協會監事鍾寶珠說，南華社區不僅擁有豐富的農特產，還設立馬匹輔助教育中心，可供民眾認識馬術課程及利用馬糞堆肥DIY盆栽，社區間矮石牆的石縫中，也因自然長出瓦氏鳳尾蕨、筆仔草等植物，被當地長者稱為「石牆上的青草茶」，和周遭植被形成小小生態圈。

她說，為促進農產業6級化發展，傳達地產、地消概念，「南華村農村再生俱樂部」也有一批義工媽媽，努力推動在地客家農耕文化，並藉由餵養馬匹從事兒童及長者發展教育工作，發揮療癒效果。

遊客林小姐說，南華社區營造過程不易，豐富的農耕、炊事體驗令人印象深刻，尤其可以親自幫馬匹刷毛清潔身體，更是市區學子鮮少接觸的活動，未來期望也能加入義工行列，協助照顧馬兒，親近自然也為社區盡心力。