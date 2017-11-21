台中部落大學「世界咖啡館」 現場不賣咖啡

2017-11-21 17:20

〔記者廖耀東／台中報導〕為了讓原住民族之間的座談會活動，能夠更生活、更輕鬆、更激出火花，台中市原住民族事務委員會今（21日）於台中市政府大樓，首度舉辦一場以世界咖啡館（World Cafe）形式進行，開放在地原住民族群共同參與，來討論「大家心目中的部落大學？」

原住民部落大學「世界咖啡館」活動，現場並沒有提供咖啡，學員和與會來賓抵達時，為之錯愕，原來「咖啡館」不是賣咖啡，而是一種大家相聚在一起的討論形式。經過主辦單位詳細解釋後，才讓大家恍然大悟。有學員表示，「台中部落大學原來這麼先進啊，真後悔太晚進來了！」

此次活動並邀請部落大學推動委員、專家學者、講師、助教和學員共70人，上午聽取完學者專家的專題演講後，下午分別針對「部落大學的任務為何？」、「部落大學如何有別其他終身教育？」、「部落大學應開設什麼課程？」「部落大學如何培養人才？」及「台中市原住民族在地特色是什麼？」等五大主題，討論出大家心目中的部落大學！

透過「世界咖啡館」形式操作，讓與會人士積極聆聽、和平分享意見，建立良好的對話平台，以利政策推動和參考。

副市長林依瑩到場關心時表示，現場學員不辭辛勞，共築一個大家心目中的大學。只是現場陽光頗大，大家需要隨時調整座位，避開陽光日曬進行議題討論，反而不像「世界咖啡館」，倒像是「移動咖啡館」。語畢，大家點頭如搗蒜，紛紛點頭稱是。也讓這場首屆舉辦的「世界咖啡館」活動，於歡笑中度過這午后時光。