怕爆血管「洗血脂」 醫生：治標效果撐不了半個月

2017-11-21 17:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中1名王姓台商，因經常應酬喝酒、大魚大肉，近來覺得胸悶、頭暈，因擔心爆血管而到醫院看診，並決定自費接受「洗血脂」，希望快速將不好的血漿置換出體外，果然洗出一袋血脂肪，讓他覺得輕鬆不少，不過醫師提醒，洗血脂只是暫時治標，無法治癒高血脂，約10到14天就會恢復原來的數值，提醒民眾控制飲食、按時運動、嚴控三高才是治本的方法。

亞大醫院腎臟科主任周哲毅今天表示，這名61歲的王姓台商，10年前就曾因心肌梗塞接受心血管繞道手術，但因經商需求經常應酬，最近天氣變冷，王男常覺得頭暈、肩頸酸痛，早上起床總覺得沒睡飽，擔心自己「爆血管」，趕緊就醫。

周哲毅表示，王男因有心血管疾病，檢查後發現血脂較一般人高，決定自費接受「洗血脂」，前後約3個半小時的療程，總共分離出約300CC的血脂肪，患者自己看到也嚇了一跳，透露治療後整個肩頸覺得放鬆，精神也變好。

周哲毅指出，「洗血脂」就是「血漿分離術」，其原理是將體內的全血抽出後，透過機器將膽固醇分離，再將剩餘的血液重新導回體內，最主要的目的是治療家族性遺傳高血脂的患者，降低血中膽固醇濃度，減少血中發炎物質並改善血管硬化。

周哲毅說，「洗血脂」並無法治癒高血脂的狀況，只能達到暫時降低膽固醇的目的，一般約10到14天就會恢復成原來的數值，且治療過程除了壞的膽固醇，就連好的膽固醇和免疫球蛋白也會被清除，所以想改善高血脂，控制飲食、養成定時運動習慣才是治本的方法，他也提醒罹患高血壓、糖尿病，以及65歲以上民眾，每年最好接受一次血脂檢查。