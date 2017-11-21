表揚稻米達人 雲林縣農會辦「米食創新行銷」

鼓勵吃米食，雲林縣農會今天舉辦米食創新行銷活動，現場教作海苔捲飯。（記者黃淑莉攝）

2017-11-21 17:14

［記者黃淑莉／雲林報導］農糧署統計，10年前國人每人每年食米量59公斤，去年只剩44.5公斤，反觀麵粉食用量則增加至每年約38公斤，為提昇國人吃米食習慣，雲林縣農會今天舉辦「米食創新行銷」活動，各農會發表創意米食料理。

米食創新行銷活動今天在縣農會舉行，展示各農會自有品產優質米及各農會的創意米食，現場並表揚2017台灣稻米達人冠軍賽入圍農民，台灣好米組有林內農會蔡文遠、莿桐農會劉遵誠；台灣有機米組口湖鄉郭明源。

雲林縣農會總幹事簡明欽表示，國人因飲食習慣西化，許多年輕人為方便吃麵食，每年每人食米量只剩44.5公斤，比前年減少2.6%，但台灣整稻米產量卻比前年增加600萬公斤，國內糧食自給率持續下探，呼籲民眾多吃米食。

雲林縣政府農業處長林慧如指出，台灣的米很好吃，台灣若能克服外交問題，台灣米的外銷潛力很大，縣府未來會持續與縣農會、各鄉鎮市農會一起協助農民打開通路。

今天各農會家政班提供包括海苔包飯、御飯團、米麵包等創意米食料理。

洛神花米飯口感很特別。（記者黃淑莉攝）