參訪角力競技常勝軍 林佳龍：借鏡訓練經驗交流學習

2017-11-21 17:02

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍出訪蒙古，20日實地了解當地角力代表隊訓練及排球大型賽事運作。林市長表示，台、蒙要建立關係，也需要多方面交流，彼此間的運動相關訓練課程也將持續、甚至擴大，期盼藉由此行相互汲取經驗共同學習。

林佳龍在蒙古奧會副主席Tsend Damdin陪同下，前往烏蘭巴托的體育中心及國家體育館，參訪當地優勢體育項目角力代表隊訓練情況，並觀看全國盃排球賽，國際運動交流大學柔道比賽、也為獲獎選手頒獎。

林佳龍表示，17年前就曾到訪蒙古，加上2002年台灣政府在蒙古設代表處，因此數次到訪蒙古。很高興東亞青奧由台中市舉辦第1屆、蒙古烏蘭巴托舉辦第2屆，彼此將可藉機分享經驗；過去2年台中均舉辦亞洲角力錦標賽，蒙古選手均參賽，因此這次特別前往觀摩。

他又說，台灣與蒙古要建立關係，同時也需要多方面的交流，彼此間的運動相關訓練課程也將持續、甚至擴大，期盼藉由此行相互汲取經驗共同學習。運動局說明，角力運動是蒙古最流行且競技成積最好的運動種類，在歷屆桑搏世界盃總共拿下19次冠軍Tsend Damdin指出，蒙古歷年舉辦多項大型活動，他很樂意與台灣分享經驗並相互學習，目前許都有蒙古青年在台灣學習、進修體育，期盼將來蒙古與台灣雙方在運動上交流，展開更多合作，培養專業人才，期待2019年與大家在台中市見面。