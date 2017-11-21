亂入婚宴白吃白喝 女被抓包爆髒話拿喜餅落跑

桃園一名婦女亂入婚禮被抓包，惱羞成怒罵髒話、扔東西後還不忘帶走喜餅。（圖擷自YouTube）

2017-11-21 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕結婚是許多人一生只有一次的重要時刻，但桃園一對新人在某知名喜宴會場宴客時，卻遭一位不認識的婦女亂入「白吃白喝」，最後被抓包請她走人時，該名婦女卻大爆粗口，最後離開時還將婚宴會場的氣球與喜餅一併帶走，讓人相當傻眼。

一名柯姓網友在臉書《爆料公社》指出，一名婦人闖入別人婚宴會場，一屁股坐在「尊爵同事」的桌位試圖白吃白喝，但當招待核對名單時，發現這名女子並不在列，派人前往確認。

不料這名亂入的女子竟開始對女主持人飆髒話：「不要拉我啦！X你媽的，給我去！」還一邊囂張的用手比劃，最後繼續自顧自的滑手機，另一邊的男招待見狀壓抑不住怒火差點衝向前，最後被其他招待攔住。

女子在大吼大鬧一番之後，聽見飯店要報警處理，便惱羞成怒，朝一旁男服務員潑果汁，還扔飛桌牌砸人，最後不忘抓起椅子上的氣球與喜餅一邊譙髒話一邊閃人，現場賓客跟服務人員全都傻眼。

不少網友紛紛留言：「確認是白吃客就立即報警了！何必搞成這樣，好好的喜宴變成這樣多麼掃興！還被拿走喜餅...」、「那個嘴臉該打下去吧，父母教我不要打女人，但沒跟我說不打不要臉的人」、「好不要臉！做了不要臉的事還比誰都兇！這種人沒被扁過才會如此囂張！」、「有用手機，應該會被肉搜」、「現在的人真是太善良了～」。

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