狂掃7成4票數 百年虎尾第一市場自治會長換他當

2017-11-21 16:52

〔記者廖淑玲／雲林報導〕在虎尾中正路賣春捲的老闆張長順，以最高票當選虎尾第一公有零售市場自治會長，117個攤位中，他拿下86票，創下歷史新高，今天大伙兒到他的春捲攤道賀，也希望他能為攤商多爭取福利。

舊稱中央市場的虎尾第一公有零售市場，內外可容納120個攤位，各式生鮮南北貨一應俱全，充滿傳統「菜市仔」濃濃的人情味。

今年43歲的張長順表示，他們家從父親開始就在市場口賣春捲、水煎包等，至今已有42個年頭，他結婚後攤子由他們夫妻接手，感謝大家支持，讓他當選自治會長，立委張麗善今天也特別前來贈匾祝賀，和攤商閒話家常。

公餘最愛逛市場的張麗善說，虎尾鎮第一公有零售市場位於市區黃金地段，四面有中正路、新興路、福民路及中央街，早期經商者都想在此謀一店面而不得，堪稱一位難求，尤其市場攤商所使用的磅秤，全部經過標準檢驗局檢驗合格，民眾可安心選購，也恭喜張長順當選自治會長，相信一定能整合資源，創造消費者與攤商雙贏。

虎尾公所指出，該市場在民國27年起造，28年開始營業至今，是虎尾最古老的傳統市場，為摒除民眾對於傳統市場陰暗髒亂印象，虎尾公所積極強化市場管理，經過長期努力及攤商全力配合，獲得經濟部100年優良市集二顆星認證，101年度再度蟬聯，證明市場管理成效卓著。

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