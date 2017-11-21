狂！法國型男用「叭噗叭噗」創作電子舞曲 古早味的聲音就是這麼潮

法國作曲家狄文斯經常以在台灣發現的各種聲音為靈感，進行電音創作。（Divyns 狄文斯授權提供）

2017-11-21 17:20

〔影音新聞／綜合報導〕還記得小時候愛吃的叭噗冰淇淋嗎？法國作曲家狄文斯來台4年，精通各項打擊樂器的他，也熱愛音樂創作，經常將在台灣發現的各種聲音與電子流行音樂結合，繼先前用台北捷運的音效融合電音、還創作混音版國旗歌後，這回他用50年代傳統賣冰的叭噗聲為靈感、來到板橋進行演奏，讓我們一起來聽聽古早味聲音與潮流EDM的融合吧！