冬山老街閒置舊屋活化 公所補助租金開店

冬山鄉公所選定冬山老街旁幾棟老屋，計畫提供租金補貼，媒合文創業者進駐。（記者張議晨攝）

2017-11-21 16:33

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山老街有數十間屋齡50年以上的老屋，老屋因無人住而閒置多年；為此，冬山鄉公所打算活化老屋，由公所出面與屋主接洽，以提供租金補貼，或由公所向屋主承租方式，邀請文創、小型工作室等業者進駐，盼帶給老街人潮與錢潮，營造另一處文青小聚落。

冬山鄉長謝燦輝指出，這幾棟老屋有的是屋主旅居他鄉，有的則是年老後，老屋無人居住，才閒置至今；由於空屋閒置在此，無法利用也顯得可惜，公所才打算透過公家機關力量，由公所搭起橋樑，協助業者與屋主接洽。

這幾棟老屋位在冬山鄉中正路巷道旁，有的為1樓平房，有些則為2層、3層樓透天厝，外觀良好，也保有當年建成時的洗石子樣貌，散發濃濃「復古味」。

考量進駐初期市場經營困難，因此首階段有意進駐者，每月最高可獲公所5千元租金補貼，或是由公所出面向屋主承租，再轉租給文創業者進駐，初步鎖定品牌連鎖店，或宜蘭在地特色的創意小店。

「有人幫忙顧家，屋主還能賺到租金！」謝燦輝表示，文創業者少了租金壓力，可專注經營上，進而帶動當地商機，而對原屋主來說，若成功帶起市場，也有助拉抬老屋價值。

謝燦輝強調，冬山老街鄰近冬山火車站、生態綠舟，及三奇伯朗大道，每年4月、5月份還有綠色博覽會，具有觀光潛力，希望明年3月前，能成功引進業者進駐，帶動當地人潮。