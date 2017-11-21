公共工程揚塵滿天飛 中市府：依契約加重扣款

2017-11-21 16:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨議員顏莉敏、楊正中今日在議會表示，市府公共工程防塵管制鬆散，並點出綠川、14期重劃、中央公園等工程揚塵滿天飛，逸散汙染嚴重，空汙管制嚴重失能；市府回應，有缺失的個案都會要求改善，依契約加重扣款。

顏莉敏說，市府自稱是空汙防制最成功的地方政府，但市府公共工程圍籬內，現場土方沒有覆蓋防塵、開挖沒有灑水降塵、工程地面及車行路徑也沒有防塵措施，現場塵土飛揚，違反環保署的營建工程空汙防制相關規定，令人呼吸難過。

楊正中也說，市府主辦的14期市地重劃工程、中央公園新建工程及綠川環境營造工程，都違反空汙防制規定，市府連自己的工程都管不好，市民又要怎麼相信政府對各大工廠的管制？直斥公共工程空汙管制失能。

議員們表示，台中除了台中火力發電廠和各大工廠產生空汙，這些工程揚塵所產生的PM2.5絕對也是一大來源，難怪民眾陳情說帶上口罩都難以呼吸。

建設局長黃玉霖說，台中市近期有面積約有1000多公頃重大工程和公共建設在進行，也全面督察揚塵防制，如發現違反環保法令規定，除要求改善及罰款外，將再依據契約規定加重扣罰，例如水湳經貿園區工程工地就已開罰。

建設局表示，轄區內各公共工程均須落實工地車行路徑揚塵防制、裸露地防制及施工機具加裝濾煙器等空汙防制措施，並將空汙防制預算納入工程合約。將針對有缺失的個案要求改善，以提升工區週邊的空氣品質。