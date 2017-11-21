這道小四數學題讓網友吵翻了 他一句話突破考題盲腸

網友貼出小學生題目，抱怨現在的孩子學的東西真的太難了。（圖擷自爆料公社）

2017-11-21 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕現在的孩子所學的科目越來愈難，常常讓不少父母頭疼，一名張姓女網友在臉書上貼出一道小學數學題，崩潰抱怨：「奶奶的，為什麼那麼難？！我的數學程度，該不會停留在小四階段吧？」，意外掀起網友一陣激烈討論。

一名網友在《抱怨公社》貼出一道數學題目「帶分數的加法」，題目問：「一箱哈密瓜有16顆。阿土伯買了2又7/8箱，來旺嬸買了4又5/8箱，他們兩個人一共買了幾箱哈密瓜？」，算式解法則為（2+4）+（7/8+5/8）=6+12/8=6又12/8=7又4/8。

原PO看完後崩潰大罵：「為什麼那麼難？！請重視數學概念差的人的難處！」，網友也紛紛留言，意外引起論戰：「學這些有什麼用？以後又用不到」、「學數學是要訓練動腦的能力還有邏輯，不是要運用在生活上，硬要講買東西用不到數學，那國文的唐詩又是有甚麼用？外語也可以說我不要離開自己的國家就都不用學了阿」、「學了這麼多！我現在只要知道我薪水夠不夠我活就好了」、「我覺得現在的教育只是把，問題複雜化」、「我覺得數學最難的其實是看那些文字啊！！！」

但有另一名網友直接突破題目盲腸，留言表示：「我會覺得阿土伯和來旺嬸是超級奧客！買也是買一箱的，哪有人買什麼幾分之幾箱的，在現實生活你如果跟水果攤老闆這樣買，老闆可能會向你丟榴槤！」