擊樂劇場《木蘭》回台巡演 下週感動高雄觀眾

2017-11-21 16:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕由朱宗慶打擊樂團策劃演出，結合了打擊樂與京劇的擊樂劇場《木蘭》，6月中受邀在莫斯科契訶夫藝術節演出，大獲觀眾好評，更被媒體譽為「新藝術型態的誕生」，《木蘭》將於本週於台中國家歌劇院、下週於高雄至德堂進行最後4場的演出。

《木蘭》是朱宗慶打擊樂團與國光劇團合作，於2010年首度發表的作品，結合了京劇與打擊樂，由導演李小平、作曲家洪千惠、舞台設計王孟超、燈光設計車克謙、劇場服裝設計陳婉麗等重量級藝術家聯手創作，開創跨領域藝術的新局面。

2013年，樂團推出了新版「木蘭」，以原來的製作為基礎，但做了大幅更動，更進一步將「樂器、身段、唱腔、肢體」與打擊樂融合，創造出全新的跨界藝術形式；所有參與演出的團員們，都接受了近1年的嚴格京劇訓練，從基本功、到棍棒、十三響等高難度動作，沒有一項省略。

總監朱宗慶說，打擊樂的活潑熱情、京劇的細膩婉轉，兩者迥異的表演性格要結合的渾然天成，原本看似「不可能的任務」，卻讓《木蘭》成為朱宗慶打擊樂團在跨領域表演的代表作品。

他說，每一次看《木蘭》都會忍不住流淚，不是難過，而是滿滿的感動，睽違4年，他邀請所有觀眾重新認識歷史課本中沒寫下的另一個《木蘭》。