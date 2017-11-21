結合裝置藝術 台灣咖啡節25日起古坑登場

台灣咖啡節25日起登場，雲林縣長李進勇、古坑鄉長黃意玲等人邀請大家來古坑感受台灣咖啡魅力。（記者黃淑莉攝）

2017-11-21 15:47

［記者黃淑莉／雲林報導］2017台灣咖啡節25日起連續兩週六、日在雲林古坑華山國小、華山咖啡大街及綠色隧道舉行，有咖啡食采饗宴、咖啡烘豆大賽、咖啡小旅行等，雲林縣長李進勇、古坑鄉長黃意玲邀請全國民眾一起來感受台灣咖啡的魅力。

雲林縣府、古坑鄉公所今天在華山咖啡大道召開台灣咖啡節記者會，縣長李進勇、鄉長黃意玲變身大廚，利用台灣咖啡、在地食材製作咖啡料理，也體驗咖啡農採豆，現場還有在地咖啡業者現煮咖啡。

黃意玲表示，今年主題「我的咖啡食采」邀請在地咖啡莊園及業者一起參與，展現台灣咖啡美味及咖啡衍生食品的風采，另外這次活動場域從華山國小延伸到咖啡大街，公所也在咖啡大街設置6處裝置藝術，包括咖啡仙子、街影藝術、地景互動藝術等。

李進勇表示，古坑是台灣咖啡原鄉，台灣的咖啡消費市場很有商機，尤其是台灣走的是精品咖啡，所以對烘焙的技術很講究，咖啡烘豆大賽一直是台灣咖啡節的重頭戲，透過比賽可以互相交流，還有其他精彩活動內容，歡迎大家一起來體驗台灣咖啡的魅力。

另外配合台灣咖啡節活動劍湖山世界推出「歡樂玩咖」優惠，只要在咖啡節期間出示觀光護照或咖啡節活動摺頁ＤＭ，即可享主題樂園門票買一送一優惠。