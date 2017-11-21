大甲西勢海堤3D彩繪 拍照打卡新景點

西勢海堤彩繪構圖勾勒出嬉戲農村景象。（記者張軒哲攝）

2017-11-21 15:36

〔記者張軒哲／台中報導〕為了替大甲濱海風光增添色彩，大甲農會於匠師的故鄉休閒農業區彩繪3D海堤，繼去年是以海洋為主題構圖後，今年以在地農漁業為主題彩繪，完成兩大幅3D彩繪，替海堤披新衣，成為拍照打卡新景點。

近年農村彩繪蔚為風潮，為了活絡漁村觀光，大甲區農會在台中市府農業局的輔導下，今年邀請在地彩繪師張住在耗時2個月時間，於匠師的故鄉休閒農業區的西勢海堤，設計彩繪圖像以增添農村海景風光。

西勢海堤去年是以海洋為主題的螃蟹、鯨豚、海鳥等構圖呈現，今年以大甲在地農漁業為主題，打開遇（芋）見幸福的記憶膠卷，構圖以相機膠卷勾勒出大甲地區「芋米之鄉」及歡樂童年嬉戲農村景象，青蛙與白鷺鷥則表現農漁村保持優良生態成果，構圖活潑、色調鮮明，吸引遊客拍照。

另一幅則是以松柏漁港膠筏漁船、西勢海濱特有生物赤嘴仔、及傳統石滬堆疊構圖呈現「匠」字，另以向日葵及保育生態環境成果蝸牛，呈現地方生態之美。

大甲區農會指出，盼能藉由純樸構圖彩繪，吸引遊客造訪休閒農業區，成為拍照打卡景點，讓農業結合觀光產業再升級。

大甲匠師的故鄉休閒農業區彩繪3D海堤完工。（記者張軒哲攝）