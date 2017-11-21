把他們的捲髮燙直 排灣集團創億元商機

2017-11-21 15:28

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「他們一頭捲髮，或許想會要燙直！」因為靈機一動的念頭，排灣族企業家施雄偉，26年前胼手胝足，選擇在南島語系國家斐濟開啟他的美髮事業，台灣紅極一時的平板燙、離子燙意外在當地引起風潮，施雄偉也以原住民的分享精神，扶助當地美髮設計師，現在他的「排灣集團」相關企業員工近千人，每年都能創造億元商機，事業版圖更擴大到澳洲黃金海岸。

施雄偉說，他的故鄉是台東縣金峰鄉壢坵部落，過去土地大量開發，部落土地一塊一塊被買走，連他排灣族女巫VuVu（排灣族語阿嬤）與祖靈溝通的祖靈地也被買走，從小跟著VuVu的他，立志要買回這塊VuVu最愛的土地，所以決定離鄉背井希望賺更多的錢。

施雄偉說，當初因緣際會去斐濟參觀、考察，下飛機後，他發現這裡的住民問候語竟然與族語相仿，讓他很有親切感，加上看見當地美髮商機，所以決定落腳斐濟，他也將排灣族「分享」、「家人」的觀念運用到集團的管理上，現在他已經買回部落土地共197筆、79公頃。

漂洋過海的施雄偉，事業版圖不斷擴大，今天受邀到屏東「南島國際論壇」分享創業歷程，他說，原住民在南島國家有語言及情感的優勢，政府在推動新南向政策之餘，也能進一步帶動台灣開創南島經濟。

屏東縣政府從今天開始一連三天辦理「2017屏東縣原住民族產業發展南島國際論壇」，會中邀請國內及菲律賓、帛琉、紐西蘭、斐濟等相關產業專家學者、業者等共同就原住民族產業的現況及外流趨勢進行交流，並由族人引領與會人士實地走訪舊部落。

縣府表示，透過論壇，除了要讓來自各地的與會者認識屏東原鄉產業發展，更期望促成原鄉產業的升級，透過經貿方式增進南島語系國家間的來往情誼。