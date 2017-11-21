台中「路老師」誓師 要讓高齡用路零事故

2017-11-21 15:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕根據交通部及警政署統計，105年在24小時死亡的車禍事故人數為1604人，其中超過3成是65歲以上的高齡者，為讓長者建立交通安全的觀念，公路總局台中區監理所今天舉行「跨機關高齡者交通安全宣導團」成軍誓師大會，要達到「高齡用路零事故」的目標。

台中區監理所所長李輝宏表示，根據調查，重大事故死亡發生的時間多半在清晨，而且多半是騎自行車及走路，由於長者喜歡暗色系的衣服，而且多半在清晨出門運動，且因缺乏交通安全的觀念，便常常發生意外。

「路老師」是交通部從民國100年開始，招募培訓的高齡者交通安全志工宣導員，全國共有2000多人，其工作就是到偏鄉、社區及鄰里去宣講長者的交通安全，而台中區監理所從10月份展開中彰投地區「路老師」種子的培訓，希望有更多的愛心志工們搬入。

由於訓練完成，台中區監理所於今天舉行「跨機關高齡者交通安全宣導團」的誓師大會，中彰投受訓的100多位「路老師」，將會前往老人關懷據點、長青學苑、宮廟等老人最常聚會的地方，去向長者們宣導如何安全過馬路。

「路師父」林滿表示，很多長者都會把馬路當作是自己的路，沒有危險的認知，而老人家反應又比較慢，因此常常發生車禍，尤其是在清晨的時候、在十字路口最容易發生老人家被撞的事故，因此會宣導老人家，不要穿花色衣服，走路要注意車輛。