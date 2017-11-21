南市交通寧靜區 漫畫人物小滿代言

台南交通寧靜區邀請動漫人物小滿代言。（記者洪瑞琴攝）

2017-11-21 15:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南率先響應交通部，以「三城慢遊」 （安平-熱蘭遮城、赤崁-普羅民遮城、成大大學城）為核心，設置交通寧靜區，今日發表第1支漫畫人物小滿代言宣導短片，呼籲大家遵守區內速限30公里與禁鳴喇叭。

副市長張政源表示，南市交通寧静區除了是全台首次以古蹟、商圈、學校等三種不同型態整合成為交通寧靜區的城市之外，也是第1個獲得交通部補助2百萬的示範區，還有第1個設計專屬寧靜區整合標誌告示牌，鮮明鼓勵民眾步行、自行車與大眾運輸工具的使用，落實「行人優先」概念。

交通局表示，台南交通寧靜區於8月才上路，將從每年道安會報的肇事車禍件數做参考，評估比較寧静區設置前後該區域交通肇事機率有無差異。

今天宣導會也集合警察局等相關局處，以及交通寧靜區所在地區長、里長、商圈理事長們一起共襄盛舉，大力呼籲「限速30 不按喇叭、守護行人不分你我」行人安全的觀念。

台南市政府大力宣導交通寧靜區。（記者洪瑞琴攝）

台南市副市長張政源呼籲民眾打破（車不來、人就不來）的傳統觀念，寧靜安全才有人潮錢潮。（記者洪瑞琴攝）