活化風景區觀光 鐵砧山將規劃挑戰型自行車道

2017-11-21 15:19

〔記者張軒哲／台中報導〕近年自行車運動蔚為風潮，台中市府將於大甲鐵砧山規劃台中市第一條挑戰型自行車道，長度2.7公里，自行車道完成後將為車友取得路權，提高安全性及舒適度，可望吸引各縣市的車友前來體驗，活化鐵砧山觀光。

甲安埔是台灣自行車製造重鎮及選手培育的搖籃，自行車運動人口眾多，平日常見車友騎乘鐵砧山環山道路自我挑戰，成為海線的自行車熱門路線，不分白天或夜晚都有自行車騎士乘騎。

台中市府風景區管理所長廖偉志今日在建置說明會上指出，鐵砧山挑戰型自行車道起點自中山路的風景區入口開始，沿著環山道路成功路往上，終點位於國軍紀念公園停車場，長度2.7公里，由入口處海拔58.5公尺，最高點205.5公尺，平均坡度4.5%，超陡坡佔了15%，工程經費估計1800萬元，體育署針對此項補助設有包括挑戰型、位於風景區內、連接環島一號線等三項條件，鐵砧山完全符合，市府有信心獲得這項補助。

爭取鐵砧山劃設自行車道多年的市議員吳敏濟表示，市府369自行車道計畫有600公里長，都是平坦的路線，建議市府繼鐵砧山之後，選擇其它合適的山坡地增設挑戰型自行車道，讓自行車運動更加蓬勃發展。

國家自行車教練徐瑞德提醒，下坡車速快反應時間短，路寬足夠的地方除了車道專用之外，轉彎叉路口是視線死角安全警告標幟也很重要，可以讓騎士更有安全感，汽機車駕駛人更有警覺性。