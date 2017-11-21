女子超商買零食 7分後換男子拿過期品來退貨

一名超商加盟主在《爆料公社》發文表示，一位女子在他們超商買了4樣零食，卻在7分鐘後由一名男子以買錯為由，要求全部退貨，事後檢查商品時才驚覺商品被掉包。（圖翻攝自《爆料公社》網站）

2017-11-21 15:58

〔即時新聞／綜合報導〕好惡劣！一名超商加盟主在臉書社團《爆料公社》發文表示，一位女子在他們超商買了4樣零食，卻在7分鐘後由一名男子以買錯為由，要求全部退貨，事後檢查商品時才驚覺商品遭到掉包。

該名PO文超商加盟主表示，本月18日上午一名女子在超商內繳完信用卡帳單，又買了3條巧克力及1條口香糖，但在7分鐘後竟由另一名男子說買錯要求退貨，他表示當下雖「感覺有點不對」，但因不想耽誤客人時間又見包裝未被拆封就幫忙退貨。隨後客人一走出店後，他拿起商品檢查，才驚見其中3樣商品都被掉包成過期商品。他表示，當時雖馬上追出去但他們已開著一輛黑色休旅車離開。

這名加盟主也解釋說到，這些商品是他們整批賣完後才重新訂進來的，到期日都是2018年，且女子原先購買的商品與退貨商品的包裝明顯不同，因此才能確定商品被他們掉包。最後他說到，雖商品價值僅44元，「但這件事對我們百貨零售業是很嚴重的」，他認為「當下如果其他店員遇到，退貨後的商品很有可能會直接擺回架上販售，而被其他不知情的消費者購買到」、「或是總公司每月來檢查的時候挑到後，我們加盟主被開存證信函 （嚴重的話我們會被解約）」，因此事發當天便提醒其他店長遇退貨時需提高警覺。

其他網友看到後，也紛紛留言批兩人作法相當惡劣「又沒多少錢太沒品了吧」、「這也要騙，丟臉死了」但也有網友認為事情不單純「會不會不是為了詐44元？而是後續有人會來買，然後敲詐便利商店等，或是破壞商譽？」。