醫病》腳麻要小心 恐是脊髓瘤作祟

2017-11-21 15:07

〔記者蔡宗勳／大林報導〕長時間久站後雙腳難免會痠麻，但如果症狀持續而且伴隨著跌倒，可就要小心體內是否潛藏致命危機。

陳姓少婦雙腳又痠又麻，原以為工作時站太久，加上才剛結束產假，結果持續2年，走路開始變得容易跌倒，到醫院檢查發現是巨大脊髓瘤作崇，但因瘤長得位置危險，沒有醫生敢替她動刀，所幸到大林慈濟醫院求助副院長陳金城，花4小時順利完成手術，免於癱瘓命運。

家住屏東的38歲陳姓少婦，2年前開始出現腳麻症狀，原本不以為然，直到發現明明前面沒有障礙物，走路卻很容易跌倒，而且次數愈來愈頻繁，才意會到應該求醫做進一步的檢查。

陳女先到鄰近醫院做核磁共振，醫生說明檢查結果不是一般神經問題，而是一種脊髓內膜的腫瘤，長在脊髓神經裡面，因腫瘤長的地方比較高位，加上腫瘤比較長，所以開刀風險大，不開會慢慢癱瘓，但手術有一半的機會失敗造成癱瘓，四處求醫，都沒有醫生願意動刀。

陳女絕望之中找到了大林慈濟醫院神經外科，陳金城願意幫她手術，而且十分成功，宛若新生的陳女開心不已。

陳金城表示，陳女的脊髓瘤長在頸脊髓與胸脊髓交接之處，12多公分長的瘤因長在脊髓內，加上位置在高位，手術風險相對提高，包括癱瘓、影響呼吸功能，經由顯微鏡輔助，4小時順利將瘤清除，術後的陳女士已可以正常行走，大步邁向新人生。