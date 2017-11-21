20年前就推新南向 超強校長拿5個「榮譽博士」

屏東大學校長古源光，20年前開始與東南亞各國大學建立學術交流及人才培育等國際合作，用教育做國民外交，昨天拿下第5個榮譽博士學位。（屏東大學提供）

2017-11-21 14:15

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「榮譽博士」學位是國際學術交流的最高肯定，屏東大學校長古源光，20年前開始與東南亞各國大學建立學術交流及人才培育等國際合作，用教育做國民外交，致力為東南亞國家栽培人才，昨天古源光在泰國皇家理工大學譚雅布理分校（Rajamangala University of Technology Thanyaburi ，RMUTT）接受詩琳通公主親自頒授榮譽博士學位，拿下第5個榮譽博士學位。'

古源光迄今在泰國已獲得4個大學所頒授的榮譽博士學位，包括清邁湄州大學（Maejo University）、泰國農業大學（Kasetsart University）、皇家理工大學東北分校（Rajamangala University of Technology Isan）及泰國皇家理工大學譚雅布理分校，此外越南太原國家大學也在2013年頒贈榮譽博士學位。

古源光從1997年開始與泰國及東南亞各國大學建立學術交流及人才培育等國際合作，迄今已有將近百名獲得屏科大碩博士學位的泰國、印尼、馬來西亞及越南等學生回到其母國，大多數在大學任教，在學術上的表現深獲肯定，間接也是對台灣高等教育的認同。

古源光說，校友們大量鼓勵其國家學生來台深造或短暫交換研習，其成果獲得東南亞國家肯定，這是過去20年來以「高等教育落實國民外交」理念的體現，他也特別感謝學校及同仁在大學國際化理念上的認同與支持，「新南向政策」以人為本的策略，屏東大學的同仁將全力投入配合。