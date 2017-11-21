竹市好孕傳說 民眾搶「助產神器」

2017-11-21 14:07

〔記者王駿杰／新竹報導〕竹市好孕傳說！新竹市今年人口數突破44萬人，出生率在全台名列前茅，市長林智堅推動多項建設，希望改造城市翻轉新竹，而他動土開工，手持的金鏟子則成為代表「好孕不斷」的「助產神器」，不少民眾紛搶索取，林智堅也樂意在鏟子上簽名，鼓勵民眾增產報國。

民政處副處長李季縈指出，工程單位開工動土使用的「金鏟子」諧音為「緊產子」，民間流傳金鏟子有助新婚夫婦交好「孕」，已經有孕者更可順「產」，只要將金鏟子擺在希望助產夫妻所睡的床底下，將鏟面朝上就象徵得子、朝下則象徵得女，因此林智堅每次跑開工動土行程，結束後民眾都期盼能索取金鏟子，並請他簽名加持，盼帶來好孕。

東區區長李吳喜說，新光里長何智昌、前溪里長溫文泰替媳婦拿金鏟子後皆喜獲麟兒；而港北里長曾欽裕的媳婦共生下3名女兒，希望再添個男寶寶的他，之前也成功拿到林智堅加持過的金鏟子並送給媳婦，盼未來有「好孕發生」。

目前擔任林智堅隨行秘書的陳建名，過手的金鏟子不計其數，雖然從未放在家中「供奉」，卻仍有股魔力般讓他與太太在前年底結婚後，接連生下2名男嬰，讓他直呼金鏟子魔力太驚人「以後可能要少拿了」。

工務處長陳炳煌說，今年為新竹市的建設年，林智堅主持的動土典禮約27場，若有議員、貴賓參與動土，除讓議員將金鏟子帶回，不少民眾也會等動土結束搶著來索取金鏟子，至今已送出460把金鏟子。