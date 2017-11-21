協志工商棒球隊克難摘銀 一件球衣戰9天

嘉義縣協志工商棒球隊獲得高中棒球軟式組全國聯賽亞軍。（記者蔡宗勳攝）

2017-11-21 14:10

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕嘉義縣協志工商棒球隊日前參加高中棒球軟式組全國聯賽，一路過關斬將，贏得亞軍，但拚戰9天經費透支，由義務總教練賴景胡先代墊，唯一的球衣也只能天天換洗，全國亞軍榮耀背後充滿艱辛。

成軍第3年的協志工商棒球隊屬社團性質，被形容是三軍的雜牌軍，當年是由班聯會會長莊柏彥與同學江勁寬共同發起，他們不僅自己去拜託秀林國小教練賴景胡義務指導，還投書教育部國教署，請上級長官督促校方重視學生打球的興趣。

協志校長蔡英仁指出，雖然對學生「告狀」一事感到啼笑皆非，但校方認同學生爭取權益的方式，因而雖然學校沒有多餘的經費可以支持，但代爭取「紮根計畫」13萬元補助購買球具，出外比賽經費則是向學校教職員募捐，也就是出外參加比賽，是全校教職員總動員。

去年協志在高中棒球軟式組全國聯賽，打出第7名佳績，今年更上一層樓，在不被看好的情況下，一舉闖進4強決賽，最後雖屈居亞軍，但雖敗猶榮。

不過戰績長紅，卻也曝曬出後防空虛的窘境，原本預計5天就要打道回府，但一戰就是9天，總教練賴景胡先代墊了4萬元，沒有第二套球衣可以換洗，比賽完還得趕快送去自助洗衣，隔天繼續穿。