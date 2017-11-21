醫療與人文的相遇 台中慈濟辦「從遠古到文明」攝影展

2017-11-21 13:49

〔記者歐素美／台中報導〕經典雜誌「從遠古到文明」攝影展，今天起在台中慈濟醫院登場，從《考古台灣》、《台灣好生活》、《世界藍圖‧台灣願景》3大系列，精選45幅，以關懷土地、綜觀世界的影像，在醫院大廳1樓、2樓走廊呈現醫療與人文的相遇，展期到12月8日止。

台中慈濟醫院配合市府文化局「藝術亮點」計畫，舉辦經典雜誌「從遠古到文明」攝影展，今天在經典雜誌總編輯王志宏、台中慈濟醫院院長簡守信共同主持下開幕。

慈濟基金會《經典》雜誌是深入探討生態、歷史及當代人文議題的刊物，秉持「為時代作見證，為人類寫歷史」的創刊宗旨，短短20年獲獎無數，囊括38座金鼎獎。

王志宏指出，配合台中慈濟醫院醫療人文的精神，「從遠古到文明」攝影展呈現過去1年專題結晶，《考古台灣》挖掘島嶼萬年歷史、《台灣好生活》追求理想生活型態、《世界藍圖‧台灣願景》借鏡先進國家在環保、社區、高齡照顧等務實經驗，3大系列看似不同時空主題，都以台灣作為關懷核心，拉起一條條交錯的橫軸與縱軸，希望藉攝影作品展出與導覽志工解說，帶領大眾從歷史脈絡、地理生態、生活經濟、社區營造等不同面向認識台灣。

簡守信表示，一個雜誌不光只是報導而是肩負使命、有所作為，讓人們能跨出現狀並提出未來藍圖。攝影展讓我們明白，人會生病跟歷史與環境變遷息息相關，從遠古到現代，全球社會重視並提出解決方案的處方，雜誌透過人文呈現，也是廣義的醫療。參觀展出的同時可以從中吸收，藉著改變生活習慣與態度，讓自己更健康，除珍惜從遠古走到現在這條不容易的路，更要用心經營從現在走向未來整個地球村的經營。