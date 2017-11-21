響應新南向政策 豐原戶政所設穆斯林祈禱室

豐原戶政事務所穆斯林祈禱室在豐原戶政所主任林豪爵（左起）、民政局長周永鴻、台中清真寺教長閃耀武等揭牌下啟用。（記者歐素美攝）

2017-11-21 13:32

〔記者歐素美／台中報導〕配合中央推動新南向政策，並因應台中市多元人口組成，台中市豐原區戶政事務所貼心設置穆斯林祈禱室，並設有廁所內的淨下洗滌器、朝拜前的小淨區、可蘭經、禮拜毯等，開放洽公的穆斯林民眾使用。

豐原戶政事務所穆斯林祈禱室內備有禮拜毯供穆斯林使用。（記者歐素美攝）

豐原戶政事務所穆斯林祈禱室，今天在民政局長周永鴻、豐原戶政事務所主任林豪爵、台中清真寺教長閃耀武揭牌下啟用。

豐原戶政事務所穆斯林祈禱室內備有可蘭經。（記者歐素美攝）

周永鴻表示，台中是國際化的友善城市，現在新移民愈來愈多，很多是來自穆斯林的印尼移工或外配，甚至商務人士、學生或遊客等，希望他們來台時能提供穆斯林友善的空間，豐原戶政所是第一個提供穆斯林友善空間的公家機關，未來將繼續推動至全台中市的公務機關。

豐原戶政事務所在廁所增加臉盆、拖鞋等方便穆斯林在祈禱前清洗手腳等。（記者歐素美攝）

伊斯蘭教是世界三大宗教之一，信徒被稱為「穆斯林」。台中清真寺教長閃耀武指出，目前在台灣的穆斯林人口約30萬人，其中約24萬人為印尼移工或配偶等，6萬人為台灣本土穆斯林。穆斯林1天5次要向西方的麥加朝拜，朝拜前需淨身，即手腳臉要清洗及抹頭，女性生理期間則不可朝拜，其實每次祈禱時間不到10分鐘，並不影響工作，希望有更多人可以理解。

豐原戶政事務所在廁所加設洗滌器，提供穆林斯如廁後淨身。（記者歐素美攝）

豐原戶政事務所主任林豪爵說，因穆斯林需以水淨身，在規劃友善穆斯林設施時，特別請台中清真寺教長閃耀武前來指導，除在廁所加設洗滌器、臉盆、拖鞋及小椅子等，方便穆斯林淨身使用，並設置祈禱室，內有禮拜毯及可蘭經供穆斯林使用。

信奉伊斯蘭教的郭安娜，從印尼嫁來台灣約5年，她表示，平常外出工作等祈禱不便，有時只能彈性處理，即回家再祈禱朝拜，但心裡覺得很愧疚，豐原戶政所設置祈禱室給穆期林方便，真的很好。豐原戶政事務所的穆斯林祈禱室設在三樓，民眾有洽公時間有需要，可向戶政人員反映，戶政人員即會指引民眾上樓使用。