蓋橋如堆積木 國震中心提抗震新工法

宋裕祺指出，雖然預鑄橋墩工法的成本較傳統上升25.7%，但是工作天數從原本25日下降至1.5日。（記者吳柏緯攝）

2017-11-21 13:24

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣興建高橋墩高架橋時，多採用鋼筋混泥土的建築模式，並直接在工事現場施工，這樣的工法不但耗時，而且容易對於環境生態造成影響。國研院國震中心從「人體脊椎」與「積木堆疊」獲得靈感，提出預鑄橋墩系統的新工法，雖然興建成本上升2成5，但施工時間大幅縮短，且對於環境影響較小。目前已運用在台中、高雄的工程。

台灣因為地形限制，加上大小地震不斷，因此防震一直都是興建高橋墩高架橋的重點項目。傳統興建高橋墩時是運用現場灌注，不但施工危險性較高、耗時長，且為配合現場施工，也可能會有砍伐林木等情況，對於環境影響大。

國震中心橋梁組組長宋裕祺指出，為了改善這樣的情況，近年來世界各國逐步以「預鑄節塊橋墩系統」取代現場灌注，將事先在預鑄廠中鑄造好的橋墩節塊，運至工地後堆疊起來，並透過鋼筋將結塊固定成橋墩。台中生活圈四號線與高雄港聯外高架道路都是採用這樣的工法建造。

從2015年開始，國震中心的團隊從「人體脊椎」與「積木堆疊」獲得靈感，改良原本的預鑄方式，發展出「新型仿生積木式預鑄橋墩系統」，耐震度強度更強，且造橋速度更快，可因應不同的地形與環境，提供適合的建築結塊。

宋裕祺說明，「人體脊椎型」的結構，是在原本預鑄節塊下方加裝鋼製剪力榫，並可插入下方節塊的凹槽中，藉此強化抗震能力；用於救災的「積木堆疊型」結構，則是製作更小尺寸的節塊，並像積木一樣堆疊成大尺寸的橋墩，不但製作速度更快，而且可以視災區的情況，即時提供適合尺寸的結塊，搭便橋投入救災工作。

以台中與高雄的建造經驗分析，宋裕祺指出，雖然預鑄橋墩工法的成本較傳統上升25.7%，但是工作天數從原本25日下降至1.5日，對於營造商而言可大幅降低施工中的風險，因此仍具一定的誘因，且耐震度也較傳統增加1.2倍。此外，隨著工程規模增加或橋梁高度提升，新建成本都可以再下修。

目前「新型仿生積木式預鑄橋墩系統」，已陸續獲得台灣、日本與美國的發明專利。