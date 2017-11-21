迎接2018平昌冬奧 韓國嘉年華今年高雄登場

2017-11-21 13:18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2018年平昌冬季奧運即將登場，韓國觀光公社為迎接明年奧運活動，今年鎖定高雄地區，11月25、26日在高雄展覽館水岸廣場舉行「2018平昌加油！韓冬童樂會」將韓國最夯的彩繪塗鴉秀及創意互動劇演出原汁原味搬來台灣，現場還準備炸雞，年糕，煎餅等韓國美食讓民眾大快朵頤。

韓國觀光公社為推廣韓國觀光與旅遊，同時宣傳2018平昌冬季奧運，今年特別到高雄舉辦「2018平昌加油！韓冬童樂會」宣傳活動，採免費入場，現場更邀請韓國最受歡迎的兩大創新表演團隊「HERO-彩繪塗鴉秀」與「Fanta-stick-幻多奇秀」來台演出，與民眾歡度冬季周末的美好時光。

韓國觀光公社表示，為期兩天的童樂會中，韓國觀光公社在水岸廣場特別規劃出琳瑯滿目的多樣化體驗內容，包括邀請7家旅行社與航空業者現場量身訂做專屬的韓國旅遊行程，同時網羅最具人氣的韓國美食炸雞，年糕，煎餅等讓民眾大快朵頤。

韓國觀光公社也觀察到，近年來許多台灣民眾喜歡在冬季到韓國滑雪，今年也推出滑雪達人滑雪體驗教學及韓流AR互動拍照區，平昌體驗釣鱒魚等闔家同樂的親子闖關活動，全場闖關成功，還有機會獲得德威航空或濟州航空提供的高雄─仁川來回機票與限量款的平昌冬奧吉祥物周邊商品，有興趣民眾可上活動網站（http://www.freeatkorea.com/event-2018pyeongchang-ks/）查詢。