竹科罹癌率竹市最高？ 衛生局：資料有誤！

2017-11-21 13:17

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市民進黨籍議員劉聲正今在總質詢時，接連提出竹科所在地東區民眾的罹癌狀況、關埔國小工程費編列是否過高、市立動物園整修，動物遷移安置傷死亡數等問題，要求相關單位說仔細，講明白。

衛生局代理局長楊清媚指出，先前報載「竹科所在地東區連3年罹癌率為竹市最高」資料並不正確，應解釋為癌症死因比率，經查衛福部統計資料，竹科並非竹市癌症死因比率最高區域，也非全國第20名，東區癌症死因比率已由102年的29.28％（排名145）、下降到105年的28.02％（排名146），呈逐年下降。

楊清媚表示，據衛生福利部癌症登記報告，國人癌症增加是全國趨勢，民國103年全國每10萬人口發生率為440.16，竹市每10萬人口發生率為387.05（全國第17名），相較全國比例為低。

工務處長陳炳煌說，目前關埔國小編列工程經費為6.2億元（不包含地下停車場建設），以設校經費計算，竹縣近年新建的安興國小1、2期工程合計需7.4億元，東興國中1、2期合計也要6.9億元，關埔國小經費相較為低。

產發處長吳甲天則說，動物搬遷前已擬定完整搬遷計畫，由木柵動物園動物專家指導執行，過程中共搬遷368隻動物，皆以麻醉藥或搬運籠方式捕捉，並適當補充營養及維他命E減少動物緊張。

但因野生動物對人類近距離接觸難免過度緊張，捕捉過程再小心，動物仍會奔跑受傷，總計搬遷及安置過程有環頸雉、山羌、藍孔雀、鴯鶓、紅環、藍腹鷴及梅花鹿共12隻動物傷亡，死亡率3％，相較其他動物園，不論是平常營運或搬遷經驗均屬正常範圍。

劉聲正說，議員須替民眾看緊荷包，他關心關埔國小的工程經費編列是否過高，與近年竹北等其他地方新建的學校相比，工程經費的編列如何？

另外，先前有報載竹科所在地東區連3年罹癌率為竹市最高，引發網友熱議，更造成當地住戶恐慌，希望衛生局能仔細說明東區的罹癌率。

最後劉聲正提到新竹動物園目前正在整修，部分動物需暫時搬遷至台北、台南、高雄的動物園，搬遷過程中有無造成動物傷亡？種類有哪些？希望市府說明動物的安置情形。