謠言不死！琉璃光之橋又見「網路」楓紅

網路上流傳信義鄉琉璃光之橋園區的楓紅照片，惟公所澄清這是合成照，園區沒有楓葉，仍是一片翠綠。（信義鄉公所提供）

2017-11-21 12:48

〔記者劉濱銓／南投報導〕還真是謠言不死！2年前信義鄉琉璃光之橋景點開幕不久，網路上英國每日郵報竟披露當地有楓紅美景，當時還躍上新聞版面，公所忙著闢謠，詎料，近來該舊聞竟換成中文版又在臉書、LINE流傳，公所為此還在官網發布澄清資訊，重申「沒有楓葉」，也籲請民眾別再轉傳謠言。

公所表示，網路謠傳的內容，將園區形容成是「過人的賞楓地點」，並有大量園區楓葉合成照片，看上去就是滿坑滿谷的楓樹，惟這些都是合成修飾照，實際上園區仍是一片翠綠。

近來天氣轉涼，民眾都會上網搜尋賞楓景點，恐因此2前年誤傳的楓紅舊聞才又被翻了出來，甚至變成中文版在網路四處轉貼，就有不知情的民眾頻頻致電詢問，讓公所人員電話接到手軟。

公所強調，琉璃光之橋園區多是竹林與一般闊葉林木，並無楓樹等變葉植物，網路上的楓紅照片是遭人合成修飾，現在園區官網、公所臉書都已發布澄清訊息，呼籲民眾不要再傳錯誤訊息，也不要誤信賞楓傳言，以免白跑。

網路上謠傳信義鄉琉璃光之橋園區是賞楓勝地，公所則在官網發布澄清訊息，強調沒有楓葉。（取自信義鄉公所琉璃光之橋園區官網）