斥資3億水溝全面加蓋 澎湖迎接明年觀光季

澎湖本島主要幹道早期兩旁水溝都未加蓋，常常發生意外。（記者劉禹慶攝）

2017-11-21 12:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖冬季東北季風相當於小型颱風威力，早期縣道兩旁水溝都未加蓋，往往造成機車騎士遭強風吹落水溝造成傷亡，觀光旺季也屢傳自由行遊客不諳路況跌落水溝，澎湖縣政府為此斥資3億元，將全面進行水溝加蓋及道路拓寬工程。

澎湖本島陸路交通由201至205號縣道，雖已開闢完成，但早期道路側溝多未加蓋，夏季因觀光客路況不熟及冬季東北季風吹襲，容易造成騎士意外摔落水溝受傷，為提升交通安全及增加道路寬度， 經縣長陳光復及工務處全力向中央積極反應 、爭取經費。

澎湖縣政府已獲中央「生活圈道路交通系統建設計畫」核定，協助3億元整辦理路面加寬改善，預計於106及107年度施作，提供民眾及遊客更舒適及安全道路環境，同時考慮排水性良好及方便清理，也分成全鋼蓋及水泥鋪設兩種方式，避免水溝堵塞，造成排水不良引發人車安全疑慮。

有關106年度縣道側溝加蓋都已發包完成，將先行施作203號縣道及201號縣道共22公里長度，工程預定於106年11月15日開工，並將於107年4月完工，工程完成後，將可增加通行路面寬度及提高通行安全，另外其餘縣道將於107年陸續發包改善，施工期間澎湖縣政府府將加強交通安全設施，縣府並請民眾行經施工路段時放慢車速，小心駕駛，以維安全