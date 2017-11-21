基隆新住民移工嘉年華 12月3日登場

2017-11-21 12:31

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府將於12月3日在文化中心廣場舉辦「基隆新住民暨國際移民（工）日嘉年華活動」，今天行前記者會展示印尼天貝、薑黃飯；越南春捲、花果凍等特色料理，基隆市長林右昌說，歡迎來自世界各地的人們將各自文化揮灑在基隆，使基隆成為一個豐富人文色彩的國際大家庭，開創基隆新風貌。

今天記者會邀請到在國立台灣博物館擔任新住民大使的阮玉梅、演出「新娘嫁到」、「花甲男孩轉大人」的演員阮千又，以及獲頒基隆市外籍照顧服務員模範楷模的DWI TANTRI、ARIYANI等人，介紹家鄉的薑黃飯、法國麵包等料理，其中，運用火龍果、牛奶、奇異果、巧克力等食材，精雕細琢出花蕊的花果凍，宛如藝術品般，捨不得咬一口。

林右昌說，台灣本來就是個多元族群融合的社會，且基隆自古以來就是台灣的門戶，自然形成各種文化聚集的多元城市，他認為，生活台灣在這塊土地上的都是台灣人，盼透過這次活動，讓大家了解新住民的辛苦與對社會的貢獻，也期許來自四面八方的人們相互接納、認同，豐富基隆的人文底蘊。

12月3日在文化中心廣場登場的「基隆新住民暨國際移民（工）日嘉年華活動」，邀請羅日進、楊明傑、朝君等越南、印尼當地知名藝人帶來精彩歌舞表演，以及東南亞特色美食、親子DIY及闖關遊戲。