小花縣長94狂 12/2日自辦畫展邀你來看

嘉義縣長張花冠自辦畫展。（記者林宜樟攝）

2017-11-21 12:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠喜愛繪畫，她為募集在嘉義縣舉辦的2018台灣燈會經費，決定開辦畫展賣畫，今天宣布畫展「抱誠守真‧花young嘉義」開幕茶會時間為12月2日上午11點，地點在嘉義縣表演藝術中心展覽廳，展期至2018年1月14日。

嘉義縣長張花冠開辦畫展。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣議會日前進行定期會縣政總質詢時，有議員質疑嘉義縣表演藝術中心辦理張花冠畫展標案，讓張花冠大怒「不知道有此案，我要自己花錢辦」，事後標案撤下，由張花冠自籌款項辦畫展。

嘉義縣長張花冠開辦畫展。（記者林宜樟翻攝）

張花冠說，自己不是畫家，只是喜歡畫畫，走訪嘉義縣數十年，將嘉義的人、地、景色及文化做為創作題材，為籌台灣燈會經費首次辦展賣畫；縣議員何子凡還稱讚縣長畫作「有後印象主義風格，有點像高更」。

嘉義縣長張花冠開辦畫展。（記者林宜樟翻攝）

張花冠畫作有原住民、故宮南院、太平雲梯等，今天更在官方臉書粉絲團張貼畫作動畫影片。張花冠畫作

嘉義縣長張花冠開辦畫展。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣長張花冠開辦畫展。（記者林宜樟翻攝）