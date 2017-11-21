花媽隨行攝影紀錄最美的高雄 集結照片印年曆贈親友

曾國書鏡頭下的高雄港（翻攝臉書）

2017-11-21 12:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長隨行攝影曾國書常跟著花媽上山下海，完成工作之餘、也拍出許多相當別緻且美麗的個人作品﹔每年年底、他會將部分照片集結並印製為新年年曆分送親友，因其作品完美呈現高雄，意外吸引不少人詢問﹔這哪裡買的﹖

曾國書設計的2018年年曆，照片涵蓋八五大樓、輕軌、愛河之心、蓮池潭、哈瑪星、郵輪、高雄港等，近期有好友率先曝光，也引起其他朋友注意。

好友指出，他不但紀錄花媽的每一步，也記錄高雄的進步。