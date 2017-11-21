美獅美高梅酒店明年初開幕 住宿優惠先開跑

2017-11-21 12:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕截至今年9月澳門國際旅客比上年同期成長4%，其中台灣更是澳門前五大客源，美高梅國際酒店集團日前來台宣布，投資總額達34億美元的澳門美獅美高梅酒店將於明年1月29日盛大開幕。為慶祝開幕在即，美獅美高梅也提前推出住宿優惠。

美高梅策略及企業責任高級副總裁羅芷珊表示，截至今年9月，澳門的國際旅客比去年成長4%，顯示澳門旅遊市場仍在蓬勃發展。而美獅美高梅是美高梅集團在澳門設立的第二個酒店，最具特色的就是「美高梅劇院」，可容納2000名觀眾，配備一個900平方米的特大4K LED顯示屏，面積相當於三個網球場，讓美高梅劇院成為全球首個可為觀眾提供2800萬像素觀賞體驗的劇院。

另外，為迎合鍾情藝術的賓客，美獅美高梅也設立的大型永久藝術收藏，擁有超過300件頂級藝術珍品。藏品包括清朝古董地毯、出自著名藝術家手筆的現代及當代亞洲畫作和雕塑、本地和鄰近地區新進藝術家的委託創作，以及大型裝置藝術品等。

美獅美高梅今天宣佈推出一系列尊貴開幕住宿優惠，自2017年11月21日起，賓客可以優越價格進行預訂。這一系列別出心裁的住宿優惠不僅為賓客提供物超所值及靈活的尊尚選擇，更照顧到個人、家庭甚至商務賓客的需要。

為慶祝美獅美高梅即將開幕，美獅美高梅特別推出尊貴開幕住宿優惠，旅客可以港幣 / 澳門幣 1398 元起預訂，並獲得美獅美高梅度假客房住宿一晚、每晚入住均可獲澳門幣 500 元酒店消費額，適用於餐飲、水療、劇院及來往香港的船票優惠，以及在指定餐廳使用酒店消費額，可享額外折扣。